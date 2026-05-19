UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İstanbul'da belli oluyor: Emery, 5. zaferin, Schuster ise ilkin peşinde

Dev final, saha kenarında taktik savaşı verecek iki teknik direktörün kariyer yolculukları açısından da büyük önem taşıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör olarak rekoru elinde bulunduran Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery aynı kupayı bir kez daha kazanarak rekorunu erişilemez hale getirmeyi planlarken, teknik adamlık kariyerinin ilk senesinde büyük bir başarıya imza atan Schuster de kupayı kazanarak kulüp tarihine geçmenin hesaplarını yapıyor.

EMERY REKORA GİDİYOR

Aston Villa’yı Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasına sokarak rüştünü bir kez daha ispatlayan İspanyol teknik adam Unai Emery, Avrupa ligi dendiğinde akla gelen ilk isimlerin başında yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 kez final oynayan Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da üst üste 3 sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldırdı. 2021'de de İspanyol ekibi Villarreal'le kupayı kazanarak 4 kez mutlu sona ulaşan 54 yaşındaki teknik adam, 2019'da ise Arsenal'le finalde kaybetti.

Aston Villa ile bu organizasyondaki 6. finaline çıkacak olan tecrübeli teknik adam, Aston Villa'ya 1982'deki Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunun ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazandırarak kulüp tarihine geçmeyi hedefliyor.

SCHUSTER "SİFTAH" YAPABİLİR

2018'de eski takımı Freiburg'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan, sonrasında kulüpteki çeşitli vazifelerin ardından 2024 yazında Christian Streich'in 12 yıllık dönemi sonrası 2024'te koltuğu devralan Schuster, mütevazı bütçeli Freiburg'a tarihinin ilk majör Avrupa finalini oynatma gururunu yaşatıyor.

Genç teknik adam, turnuvanın en tecrübeli ismine karşı sahadan zaferle ayrılması halinde Freiburg tarihinin ilk büyük kupasını kazandıracak ve Avrupa'da rüya gibi geçen sezonu taçlandıracak.

Bu zafer aynı zamanda 41 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki ilk kupa olacak.

44 FARKLI TEKNİK DİREKTÖR KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne kadar 44 farklı teknik direktör kazandı.

Emery 4 kupayla zirvenin sahibi olurken, İspanyol teknik adamı Juventus (2) ve İnter Milan'ı zafere taşıyarak 3 kez kupayı kaldıran İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni takip etti.

Diego Simeone, Jose Mourinho, Rafael Benitez, Juande Ramos, Luis Molowny ise 2'şer kez şampiyonluk yaşadı.