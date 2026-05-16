UEFA Avrupa Ligi finali: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

16.05.2026 22:23:00
İstanbul Beşiktaş'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg ile Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali ve öncesindeki teknik kurulum çalışmaları kapsamında, 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, yarın 07.00'den müsabaka bitimine kadar, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH

Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Avrupa Ligi yarı finalinde gol atmıştı: Arda Güler'den Demir Ege Tıknaz paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında Braga, Demir Ege Tıknaz'ın da gol attığı maçta Freiburg'u 2-1'lik skorla geçti. Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den paylaşım geldi.
Marmaray seferlerine UEFA Avrupa Ligi finali düzenlemesi UEFA Avrupa Ligi Freiburg-Aston Villa final karşılaşması nedeniyle 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde Marmaray seferlerinin hafta sonu tarifesi ile hizmet vereceği duyuruldu.
İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinin adı belli oldu! UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Freiburg, evinde Braga'yı 3-1 yenip toplamda 4-3'le; Aston Villa ise Nottingham Forest'ı 4-0 mağlup edip toplamda 4-1'le eleyerek finale yükseldi. Final 20 Mayıs'ta İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.