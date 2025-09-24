UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli takımları belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda en değerli kulüpler belli oldu.

Transfermarkt verilerine göre turnuvanın en değerli 10 takımı arasında Fenerbahçe de yer aldı.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı:

1- Nottingham Forest: 566 milyon Euro

2- Aston Villa: 547 milyon Euro

3- Roma: 389 milyon Euro

4- Porto: 365 milyon Euro

5- Stuttgart: 312 milyon Euro

6- Fenerbahçe: 298 milyon Euro

7- Bologna: 265 milyon Euro

8- Feyenoord: 210 milyon Euro

9- Real Betis: 206 milyon Euro

10- Lille: 194 milyon Euro