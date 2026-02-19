UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Kadıköy’de N.Forest’ı ağırlıyor: F.Bahçe avantaj için

Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı ağırlayacak.

Saat 20.45’te başlayacak ve İsviçreli hakem Sandro Scharer’in yöneteceği 90 dakikayı TRT 1 canlı ekrana getirecek.

Sarı-Lacivertlilerde sakat Alvarez forma giyemeyecek. İyileşen Archie Brown kadroda olacak. Semedo ve Oğuz Aydın bugün sarı kart görürse rövanşta cezalı duruma düşecek. Nottingham Forest’ın yeni teknik direktörü ve geçmişte F.Bahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira, bir kez daha Kadıköy’de sahaya çıkacak.

‘KAZANMAK İSTİYORUZ’

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında “Çok motiveyiz, çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. İlk adımı atma şansımız var, bu maçı kazanmak istiyoruz. Biz her zaman her maçı bir final olarak görüyoruz. Bu maç için de yaklaşımımız onu kazanmak olmalı. Sıfır hata olursa çok iyi olur, diğer türlü bizi cezalandırırlar” dedi.

Tedesco, “Yıllar boyu F.Bahçe’de kalmak ister misiniz?” sorusuna “F.Bahçe’de çok rahatım. Kulübe karşı sevgi doluyum. Taraftarlara karşı da... Bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. İlk öncelik hoca değil, ben değilim, F.Bahçe’nin maçları kazanması. Çok enerjiye ihtiyacımız var, işimiz çok. F.Bahçe’de çok mutluyum” yanıtını verdi.