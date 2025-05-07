UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkacak iki takım oynanacak maçlarla netleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde rövanş maçlar TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarı final ilk maçlarında, İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yı 3-0 yenerken diğer İngiliz ekibi Tottenham ise konuk ettiği Norveç takımı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etmişti.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarında elde ettikleri avantajları korumaları durumunda finalde 2 İngiliz kulübü Manchester United ve Tottenham karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
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