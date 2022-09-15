UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Sheriff'i 2 golle geçti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, deplasmanda karşılaştığı Sheriff'i 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 22:22
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Sheriff'i 2 golle geçti!
Abone Ol google-news

Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Sheriff ile karşı karşıya geldi.

Stadionul Zimbru'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadon Sancho ve 39. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

Grubun ilk maçında Real Sociedad'a mağlup olan Manchester United, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Grubun bir sonraki maçında Omonio ile 6 Ekim'de karşı karşıya gelecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler