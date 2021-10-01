UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz sonuçlar!
Gruplarda ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Marsilya deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Galatasaray, E Grubu'nda liderliğini korudu.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı.
E Grubu'nda Galatasaray, Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika boyunca görev aldı.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Lazio, ağırladığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Galatasaray, ikinci hafta sonunda E Grubu'nda 4 puana yükselip, liderliğini korudu. Lazio 3 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 2 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanda dördüncü sırada kaldı.
Ligin ikinci haftasında TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0
Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0
Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3
Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4
West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0
Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- Kaymakam Faruk Saygın hakkında Valilik harekete geçti
- 6 lider yan yana gelecek
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- 'Bu gece yüzde 15 zam açıklanacak'
- Uygulamalı gösterelim dedik