UEFA Avrupa Ligi'nde zafer Sevilla'nın!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla - Roma finalinin 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Penaltılarda rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Sevilla, kupayı müzesine götürdü.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi.
Puskas Arena'da oynanan maçta sessizliği bozan isim Roma'dan Paulo Dybala oldu. Arjantinli yıldız, 35. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Dybala, 2011'de Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan Lionel Messi'den sonra bir Avrupa kupası final maçında gol atan ilk Arjantinli futbolcu oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Roma üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda rakip kalede baskısını artıran Sevilla, aradığı golü 55'te buldu. Jesus Navas'ın ortasında Gianluca Mancini kendi ağlarını buldu.
Sevilla, 75. dakikada Ocampos'un rakip ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ancak VAR uyarısı sonrası hakem Anthony Taylor pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olması ve maç uzatmalara gitti.
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Zeki Çelik, 90 dakikanın tamamlanmasının ardından yerini Nicola Zalewski'ye bıraktı.
Sevilla'da Marcao, 120+7. dakikada sakatlanan Gudelj'in yerine oyuna dahil oldu.
Mücadelenin yarım saatlik uzatma bölümünde de gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.
Penaltılarda rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Sevilla, kupayı müzesine götürdü.
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