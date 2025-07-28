Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu!

28.07.2025 21:19:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında oynayacağı Shakhtar Donetsk maçının hakemi açıklandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmayı, İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.

Siyah-beyazlı takım, turun ilk maçında Tüpraş Stadı'nda rakibine 4-2 mağlup oldu.

İlgili Konular: #beşiktaş #hakem #Shakhtar Donetsk

İlgili Haberler

Yeni takımı belli oldu: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Yeni takımı belli oldu: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.
Transferde anlaşma sağlandı: Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor!
Transferde anlaşma sağlandı: Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor! Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın genç oyuncusundan flaş hareket: Tüm paylaşımları sildi!
Beşiktaş'ın genç oyuncusundan flaş hareket: Tüm paylaşımları sildi! Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında transfer ettiği Keny Arroyo,sosyal medya hesaplarından tüm Beşiktaş paylaşımlarını sildi ve veda gibi paylaşım yaptı.