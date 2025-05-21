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UEFA'dan flaş karar: Ev sahipleri elemelere katılacak!

UEFA'dan flaş karar: Ev sahipleri elemelere katılacak!

21.05.2025 17:02:00
Güncellenme:
AA
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UEFA'dan flaş karar: Ev sahipleri elemelere katılacak!

UEFA, 2028 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği yapacak İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in elemelere katılacağını açıkladı.

UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkelerin elemelerde mücadele edeceğini duyurdu.

UEFA'nın açıklamasına göre İspanya'nın Bilbao kentindeki yönetim kurulu toplantısında EURO 2028 elemelerinin formatı belirlendi.

EV SAHİPLERİ ELEMELERE KATILACAK

Yeni formatta EURO 2028'in ev sahipleri İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in de elemelere katılmasına karar verildi.

Elemelerde ülkeler, 4'erli veya 5'erli 12 grupta mücadele edecek.

Grup liderleri ve en iyi 8 grup ikincisi, EURO 2028 bileti alacak. Kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkmayı başaramayan ancak en iyi dereceye sahip ev sahibi ülkeler ve play-off'ları geçen ekipler arasında dağıtılacak.

EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihlerinde düzenlenecek.

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