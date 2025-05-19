Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki rotası ve muhtemel rakiplerinin bir kısmı belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme oynayacak. 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe'nin henüz seri başı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

SERİ BAŞI OLMASI İÇİN...

3. Ön Eleme'de Fenerbahçe ile birlikte Benfica, Feyenoord ve Nice yer alacak. Fenerbahçe'nin UEFA puanı Benfica ve Feyenoord'dan daha az, ancak Nice'ten daha yüksek. Belçika ikincisi de 3. Ön Eleme'de yer alacak. İhtimal dahilindeki Saint-Gilloise'ın puanı Fenerbahçe'den az, ikinci Club Brugge'nin ise daha yüksek.

Fenerbahçe'nin 3. Ön Eleme Turu'nda seri başı olması için en iyi 4 takım içerisinde olması şart. Benfica, Rangers veya 2. Ön Eleme Turu'nda Rangers ile eşleşen takım, Feyenoord'un seri başı olması garanti. Fenerbahçe'nin seri başı olması için Belçika'da Club Brugge'nin şampiyon olması gerekiyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, bu turu geçtikten sonra play-off turuna kalacak. Bu turda ise 3. Ön Eleme'den çıkacak olan diğer 3 takımdan biriyle eşleşecek. Bu turu da geçerse Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olacak.

Benfica, Feyenoord, Fenerbahçe ve Nice dışında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 'lig yolu'nda mücadele edecek veya mücadele etmesi muhtemel takımlar şöyle:

Rangers (İskoçya), Panathinaikos (Yunanistan), Brann (Norveç), Viktoria Plzen veya Banik Ostrava (Çekya), Servette veya Young Boys (İsviçre), Avusturya Ligi ikincisi (Sturm Graz, Austria Wien, Wolfsberger veya Salzburg)

KURA ÇEKİMİ VE MAÇ TARİHLERİ

3. Ön Eleme

Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos, 12 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Maçlar: 19-20 Ağustos, 26-27 Ağustos