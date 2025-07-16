UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev!

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Petrocub ile Birkirkara arasındaki mücadelede düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü (yarın) Moldova'nın Petrocub ile Malta'nın Birkirkara takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görev alacak.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran yapacak. Ozan Ergün ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.