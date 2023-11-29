UEFA, Galatasaray maçı için kararını verdi! 'Oynanabilir'

Yayınlanma: 29.11.2023 - 17:36

Güncelleme: 29.11.2023 - 17:36

UEFA Yetkilileri, olağanüstü yağış nedeniyle Rams Park'ın zeminini inceledi.

Dev karşılaşma öncesi zeminin son durumuna bakan görevliler, nihai kararını verdi.

UEFA, İstanbul'daki yoğun yağış sonrası Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletti.