UEFA, Galatasaray maçı için kararını verdi! 'Oynanabilir'
UEFA Yetkilileri, olağanüstü yağış nedeniyle Rams Park'ın zeminini incelediler ve Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını ilettiler.
UEFA Yetkilileri, olağanüstü yağış nedeniyle Rams Park'ın zeminini inceledi.
Dev karşılaşma öncesi zeminin son durumuna bakan görevliler, nihai kararını verdi.
UEFA, İstanbul'daki yoğun yağış sonrası Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletti.
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