UEFA, Galatasaray maçı için kararını verdi! 'Oynanabilir'

UEFA Yetkilileri, olağanüstü yağış nedeniyle Rams Park'ın zeminini incelediler ve Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını ilettiler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 17:36
UEFA, Galatasaray maçı için kararını verdi! 'Oynanabilir'
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UEFA Yetkilileri, olağanüstü yağış nedeniyle Rams Park'ın zeminini inceledi.

Dev karşılaşma öncesi zeminin son durumuna bakan görevliler, nihai kararını verdi.

UEFA, İstanbul'daki yoğun yağış sonrası Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletti.


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