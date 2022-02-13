UEFA Galatasaray’ın cezasında indirime gitti
Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçında sahaya madde atılması nedeniyle kesilen cezaya itirazı kısmen haklı bulundu. UEFA daha önce belirlediği para cezasının miktarında indirime gitti.
UEFA tarafından yapılan açıklamada Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçındaki kararla ilgili başvurusunun kısmen onaylandığı duyuruldu.
Buna göre, bu karşılaşmada sahaya madde atılması nedeniyle Galatasaray’a 21,375 Euro para cezası kesildiği belirtildi. UEFA Disiplin Kurulu tarafından konuyla ilgili önceki kararda Galatasaray’a sahaya madde atılmasından dolayı 26,625 Euro para cezası verildiği duyurulmuştu. Böylece 5,250 Euro indirim yapılmış oldu.
MARSILYA KARARINA İTİRAZ GERİ ÇEVRİLDİ
Galatasaray’ın Marsilya maçına yaptığı itirazın ise reddedildiği açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu’nun o maçta sarı-kırmızılılara verdiği sahaya madde atılmasından 9,375 Euro, meşale yakılmasından 2,500 Euro’luk cezaların geçerliliğini koruduğu bildirildi.
BEŞİKTAŞ’A MEŞALE CEZASI
Öte yandan UEFA tarafından Beşiktaş’a da para cezası kesildi. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi deplasmanında Borussia Dortmund karşısına çıktığı müsabakada meşale yakılmasından dolayı, UEFA Disiplin Kurulu tarafından siyah-beyazlılara 6 bin 250 euro para cezası kesildi.
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