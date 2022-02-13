Antalyaspor’dan kritik galibiyet! Düşme hattından çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Antalyaspor, sekiz maçtır süren galibiyet hasretine son vererek, düşme hattından kurtuldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 18:02
Antalyaspor’dan kritik galibiyet! Düşme hattından çıktı
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Süper Lig’in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti.

Ligde sekiz maçtır süren galibiyet hasretini dindiren Antalyaspor, Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak düşme hattından kurtuldu.

Antalyaspor’u galibiyete taşıyan goller Fernando Martins, Fedor Kudryashov ve Admir Mehmedi’den geldi.

Bu galibiyetle Antalyaspor puanını 28 yaparken, Fatih Karagümrük 33 puanda kaldı.


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