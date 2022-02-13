Sivasspor, Malatya'yı yenerek 4 maç sonra galip geldi

13 Şubat 2022 Pazar, 15:51

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak 4 maç aradan sonra galip geldi.

İç sahada 13 Aralık’tan bu yana, toplamda da 9 Ocak’tan bu yana ligde maç kazanamayan Sivasspor, Yeni Malatyaspor karşısında 33. dakikada geriye düştü. Ofsayt bayrağı kalksa da VAR kontrolü sonrasında Kenan Özer’in filelere gönderdiği top gol değeri kazandı.

İlk yarıyı yenik kapatan Sivasspor, 52. dakikada Kayode ile skoru eşitledi. İlk golün asistini yapan Gradel, ikinci golde de pası veren isim oldu. Faycal Fajr ceza sahası dışından çektiği sert ve düzgün vuruşta topu kaleye gönderdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Sivasspor galibiyet hasretine son verdi.

MALATYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Sumudica’nun görevden ayrılmasının ardından takımın futbolcularından Adem Büyük ile yola devam eden Yeni Malatyaspor ise üst üste 14. maçında da galibiyet hasretine son veremedi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 34 puanla 11. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise son sırada 16 puanla kaldı.

Ligin 26. haftasında Cumartesi günü Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Sivasspor ise Pazar günü Karagümrük deplasmanına çıkacak.



