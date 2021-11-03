UEFA Gençlik Ligi'nde Beşiktaş U19, Sporting U19 takımını 2-1 mağlup etti

03 Kasım 2021 Çarşamba, 20:07

UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında Beşiktaş'ın U19 Takımı, deplasmanda Sporting U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, Beşiktaş U-19'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'ta18. dakikada Koray Yağcı'nın golü ile 1-0 öne geçerken 21. dakikada Azad Demir kaydettiği gol ile devrenin skorunu belirledi ve ilk yarı 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş'ın Fildişi Sahili pasaportlu oyuncusu Badra Cisse 56.dakikada kendi kalesine gol atarak farkın bire inmesine neden olsa da maç böyle tamamlandı. Beşiktaş U19 sahadan 2-1 galip ayrılmış oldu.