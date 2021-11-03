UEFA Gençlik Ligi'nde Beşiktaş U19, Sporting U19 takımını 2-1 mağlup etti
UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda Beşiktaş U19, Sporting U19 takımını 2-1 mağlup etti.
UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında Beşiktaş'ın U19 Takımı, deplasmanda Sporting U19 Takımı ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, Beşiktaş U-19'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş'ta18. dakikada Koray Yağcı'nın golü ile 1-0 öne geçerken 21. dakikada Azad Demir kaydettiği gol ile devrenin skorunu belirledi ve ilk yarı 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sonuçlandı.
Beşiktaş'ın Fildişi Sahili pasaportlu oyuncusu Badra Cisse 56.dakikada kendi kalesine gol atarak farkın bire inmesine neden olsa da maç böyle tamamlandı. Beşiktaş U19 sahadan 2-1 galip ayrılmış oldu.
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