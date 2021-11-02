Beşiktaş'ın Idrissa Camara ile ilgilendiği iddia edildi
Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen Idrissa Camara'yı gündemine aldı.
Beşiktaş'ın devre arasında bir forvet transferi yapacağı ve sezon başında gündeme gelen Luuk de Jong için şu anda kiralık olarak oynadığı Barcelona ile görüştüğü öne sürülürken, siyah beyazlı takımın genç ve makul maliyetli bir forveti gündemine aldığı öğrenildi.
Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş, TFF 1. Lig'de son dönemde ortaya koyduğu performansla, Ümraniyespor'un ön plana çıkan oyuncusu olan Idrissa Camara'yı gündemine aldı.
Tuzlaspor galibiyetinde, bir gol ve asistle belirleyici olan Senegalli oyuncu, şu ana kadar toplamda attığı 4 gol ve verdiği 3 gol pasıyla, takımına hücumda en çok katkı sağlayan oyuncu oldu.
Senegalli futbolcunun temsilcisi, Doğan Ercan, "Eyüpspor'a attı, Altınordu'ya attı; ama bu gollerden daha önemlisi ve bizi mutlu eden şey sürekliliği... Tuzlaspor maçında bir gol, bir asisti var. Takımında çok mutlu, şampiyonluğa inanıyor. Son maça da onu izlemek için Süper Lig kulüpleri geldi. Ümraniyespor sözleşme yenilemek istiyor; ama biz beklemek istiyoruz. Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Tarık başkan da bize çok yardımcı oluyor ve bize güveniyor" dedi.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- İzmir'deki cezaevi için çarpıcı iddia
- Eski genel başkanlar harekete geçti
- Kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
- WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar neler?
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- İkinci el araç almak isteyenler dikkat!
- İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na yanıt
- AYM'den İş Bankası kararı