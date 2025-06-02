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UEFA güncel sıralamayı açıkladı: İlk 50'de tek Türk takımı!

UEFA güncel sıralamayı açıkladı: İlk 50'de tek Türk takımı!

2.06.2025 12:11:00
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Cumhuriyet Spor
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UEFA güncel sıralamayı açıkladı: İlk 50'de tek Türk takımı!

UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasının yeni güncellemesini yayınladı. İlk 50'de Türkiye'den tek takım yer alırken listeye toplamda 9 kulüp dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun şampiyonunun belli olmasının ardından UEFA, güncel kulüpler sıralamasını paylaştı.

Son güncellemenin ardından Türk takımlarının güncel sıralaması belli oldu.

UEFA'nın yayınladığı listede ilk 100'de Türkiye'den 3, ilk 50'de tek takım yer aldı.

İşte UEFA'nın yayınladığı listeye göre güncel kulüpler sıralaması:

1 - Real Madrid

2 - Manchester City

3 - Bayern Münih

4 - Liverpool

5 - PSG

6 - Inter

7 - Chelsea

8 - Borussia Dortmund

9 - Roma

10 - Barcelona

47 - Fenerbahçe

58 - Galatasaray

82 - Başakşehir

110 - Sivasspor

113 - Beşiktaş

148 - Trabzonspor

173 - Adana Demirspor

174 - Konyaspor

175 - Alanyaspor


İlgili Konular: #uefa #UEFA ülke sıralaması

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