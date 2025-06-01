UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu belli oldu!

Paris Saint Germain'de bu sezon gösterdiği performans ile takımının 4 kulvarda da şampiyonluk yaşamasının en büyük pay sahiplerinden olan Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi. Dembele bu sezon Manchester City ve Liverpool gibi kritik maçlarda sahneye çıkıp takımının finale ulaşmasında büyük katkı verdi.

DEMBELE'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Yıldız kanat oyuncusu Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra, "Çok küçük yaştan beri, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ediyordum, bu büyük organizasyonda" dedi. Dembele, "Finale ulaşmak inanılmazdı, kazanmak ise daha da inanılmaz. Tarif edilemez bir his. Bu yolculukla gurur duyuyorum. Kariyerim boyunca bu sonucu elde etmek için yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu muhteşem bir şey" diyerek açıklamalarda bulundu

15 MAÇTA 14 GOLE KATKI

28 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Luis Enrique'nin en önemli silahıydı.

Fransız oyuncu çıktığı 15 maçta 8 gol ve 6 asistle toplamda 14 gollük katkı verdi.