UEFA, hakem Halis Özkahya'yı Avrupa Konferans Ligi'nde görevlendirdi

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'yı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında görevlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 14:46
UEFA, hakem Halis Özkahya'yı Avrupa Konferans Ligi'nde görevlendirdi
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Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yapılacak müsabakada, Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.


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