UEFA Hırvatistan'a cezayı kesti!
UEFA, Letonya maçındaki ırkçı ve ayrımcı tezahüratlar nedeniyle Hırvatistan'a 10.000 euro para cezası verdi. Hırvatistan'a ayrıca Türkiye maçı için kısmı tribün kapatma cezası verildi ancak bu ceza iki yıl ertelendi.
UEFA, Letonya maçındaki ırkçı ve ayrımcı tezahüratlar nedeniyle Hırvatistan'a verilen cezayı açıkladı.
UEFA, Hırvatistan'a 10 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.
Hırvatistan'a ayrıca bir sonraki iç saha maçında kısmi tribün kapatma (1000 koltuk) cezası verildi. Ancak bu ceza 2 yıl ertelendi.
Hırvatistan, iç sahadaki bir sonraki maçında 12 Ekim'de A Milli Takım ile karşılaşacak.
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