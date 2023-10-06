UEFA Hırvatistan'a cezayı kesti!

UEFA, Letonya maçındaki ırkçı ve ayrımcı tezahüratlar nedeniyle Hırvatistan'a 10.000 euro para cezası verdi. Hırvatistan'a ayrıca Türkiye maçı için kısmı tribün kapatma cezası verildi ancak bu ceza iki yıl ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 21:30
UEFA Hırvatistan'a cezayı kesti!
Abone Ol google-news

UEFA, Letonya maçındaki ırkçı ve ayrımcı tezahüratlar nedeniyle Hırvatistan'a verilen cezayı açıkladı.

UEFA, Hırvatistan'a 10 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Hırvatistan'a ayrıca bir sonraki iç saha maçında kısmi tribün kapatma (1000 koltuk) cezası verildi. Ancak bu ceza 2 yıl ertelendi.

Hırvatistan, iç sahadaki bir sonraki maçında 12 Ekim'de A Milli Takım ile karşılaşacak.


uefa Hırvatistan ceza para cezası

En Çok Okunan Haberler