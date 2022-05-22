UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon, 8. kez kupayı müzesine götürdü

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 3-1 yenen Olimpik Lyon şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2022 Pazar, 09:16
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon, 8. kez kupayı müzesine götürdü
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Kadın futbolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde İspanya'nın Barcelona takımı ile Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, İtalya'daki Juventus Stadı'nda karşılaştı.

Olimpik Lyon'a kupayı getiren golleri 6. dakikada Amandine Henry, 23. dakikada Ada Hegerberg ve 33. dakikada Catarina Macario attı. Barcelona'nın tek golü 41. dakikada Alexia Putellas Segura'dan geldi.

Fransız temsilcisi, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'den sonra kupayı 8. kez müzesine götürdü.


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