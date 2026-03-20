UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

20.03.2026 12:06:00
UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.

Son 16 turunda yarın yapılan 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finale çıktı.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): 1-2 (0-0)

Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 1-2 (1-2)

AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): 0-2 (4-0)

Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): 2-0 (0-0)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): 1-2 (3-1)

Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4 (1-2)

Rayo Vallecano (İspanya) - Samsunspor: 0-1 (3-1)

Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (2-1)

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar

Crystal Palace-Fiorentina

Rayo Vallecano-AEKA Athens

Mainz-Strasbourg

