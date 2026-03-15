Samsunspor'un 5 haftalık hasreti 90+3'te dindi!

15.03.2026 22:28:00
Samsunspor, Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor, 31. dakikada Antoine Makoumbou'nun golüyle Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kayserispor, Toni Borevkovic'in 46. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Samsunspor, 90+3. dakikada Logi Tomasson ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1'lik skorla kazandı.

5 HAFTALIK HASRETİ SONA ERDİ

Ev sahibi Samsunspor, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 35 puana yükseldi. Kayserispor, 20 puanda kaldı.

Samsunspor hafta arasında UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Samsunspor, sahasındaki ilk maçı 3-1 kaybetmişti. Karadeniz ekibi, ligde bir sonraki maçında ise Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor, ligde bir sonraki maçında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'ten 5 maçlık galibiyet serisi! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 20. haftasında karşılaştığı Metalist 1925'i 1-0 mağlup etti.
Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi son dakika darbesi! Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.
Raphinha'dan hat-trick: Barcelona 7 gollü maçta güldü! Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sevilla'yı 5-2 mağlup etti.