Tek gollü galibiyet yetmedi... Samsunspor, Konferans Ligi'ne veda etti!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Samsunspor, Rayo Vallecano deplasmanına konuk oldu. Samsunspor, Estadio de Vallecas'ta oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Cherif Ndiaye attı.

Temsilcimiz Samsunspor'da kaptan Zeki Yavru, 90+3. dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Samsunspor, bu galibiyete rağmen ilk maçta sahasında aldığı 3-1'lik yenilgi sonrası Konferans Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Rayo Vallecano, Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Karşılaşmadan dakikalar | Rayo Vallecano 0-1 Samsunspor

93' KIRMIZI KART | Yedek kulübesinde itiraz sebebiyle sarı kart gören Zeki Yavru, gördüğü kart sonrası itirazlarını sürdürdü ve ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla dışarı gönderildi.

92' Samsunspor'da Emre Kılınç orta alanda Camello'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Rayo Vallecano'da Garcia'nın yerine Mendy oyuna dahil oldu.

88' Samsunspor'da Holse yerini Borevkovic'e bıraktı.

87' Rayo Vallecano'un sağ kanattan gelişen atağında Balliu'nun ortasına Camello kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

85' Samsunspor'da ise Van Drongelen, oyunun başlamaması için topa vuran Camello'yu ittiği için sarı kart ile cezalandırıldı.

85' Rayo Vallecano'da Camello, oyunun başlamasını geciktirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

80' Samsunspor'da ise Mendes ve Yunus Emre oyundan alınırken Emre Kılınç ve Coulibaly oyuna girdi.

80' Rayo Vallecano'da Lopez, De Frutos ve Palazon oyundan alınırken Diaz, Camello ve Valentin oyuna dahil oldu.

74' KAÇTI! Sağ kanattan çizgiye inen Mendes'in ortasına arka direkte Mouandilmadji kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

70' Rayo Vallecano'nun Samsunspor yarı sahasının ortalarından kazandığı serbest vuruşta Lejeune uzak mesafeden kaleyi denedi, top farklı şekilde auta gitti.

65 GOOOL | Samsunspor'un sol kanattan gelişen atağında Ndiaye, Mouandilmadji'yi gördü ve içeri koşu yaptı. Mouandilmadji'nin rakibinden sıyrılıp verdiği pasta Ndiaye, penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı ve Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.

64' Rayo Vallecano'da oyuncu değişikliği; Alemao yerini Balliu'ya bıraktı.

62' Samsunspor'da Mouandilmadji hakeme itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

58' Palazon'un pasıyla topu alan De Frutos, sağ çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

55' OKAN NEFİS KURTARDI! Chavarria'dan pası alan Palazon, sol ayağıyla çok sert vurdu. Okan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

54' Rayo Vallecano gole çok yaklaştı... Savunma arkasına sarkan Palazon, sol ayağıyla sert vurdu. Okan'ın yanından geçen top , yan ağlarda kaldı.

53' Rayo Vallecano'nun sol kanattan kullandığı korner sonrası Ratiu çektiği şut, Okan'ı zorlamadı.

50' Rayo Vallecano'nun sol kanattan gelişen atağında Garcia'nın çevirdiği top, kaleci Okan'da kaldı.

45' TEHLİKELİ ŞUT! Samsunspor'un kazandığı serbest vuruşta Celil'in penaltı noktasına doldurduğu top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Moundilmadji, bekletmeden vurdu, top yandan dışarı çıktı.

42' Rayo Vallecano'da sağ kanattan Palazon'un ortasını Samsunspor savunması karşıladı. Devamında ceza sahası dışından Lopez'in şutu auta gitti.

41' İlk yarının son bölümünde tempo bir hayli düştü. Uzun süredir iki ekip de pozisyon üretmekte zorlanıyor.

36' Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink'in yardımcılarından Goran Kontic'e itirazları sebebiyle sarı kart çıktı.

32' Rayo Vallecano'da Chavarria sağ kanattan hızlı atağa çıkmak isteyen Mendes'i faulle durdurdu ve sarı kart gördü.

29' Samsunspor'un sol kanattan Celil'le kullandığı serbest vuruşta kale alanına sert bir şekilde gelen topu savunma uzaklaştırdı.

25' BİR KAFA! Samsunspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Celil'in ortasına penaltı noktası üzerinden Mouandilmadji kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

22' Samsunspor'da Celil Yüksel, Palazon'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

17' Gole yaklaşan takım Vallecano oldu. Jorge de Frutos karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, Okan topu yine çeldi ve mutlak gole engel oldu.

13' Vallecano takımında Isi Palazon'un çektiği şut kaleyi bulmadı.

12' Marius Mouandilmadji'nin ceza sahası içinden çektiği şut üstten auta gitti.

8' Rayo Vallecano'da Jorge de Frutos'un şutunu Okan Koçuk kornere çeldi.

2' Rayo Vallecano'da kaleyi yoklayan oyuncu Alvaro Garcia ancak isabet yok. Samsunspor kale vuruşu kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Başarılar Samsunspor!