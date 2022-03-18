UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

18 Mart 2022 Cuma, 17:15

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belli oluyor.

İşte eşleşmeler:

ÇEYREK FİNAL

Bodo Glimt - Roma

Feyenoord - Slavia Prag

Marsilya - PAOK

Leicester City - PSV

YARI FİNAL

Leicester/PSV - Bodo Glimt/Roma

Feyenoord/Slavia - Marsilya/PAOK

FİNAL MAÇI SEVILLA'DA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 7 ve 14 Nisan'da, yarı final maçları ise 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 25 Mayıs Çarşamba akşamı Arnavutluk'un Tiran kentindeki Ulusal Arena Stadyumu'nda yapılacak.