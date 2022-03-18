UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belli oluyor.
İşte eşleşmeler:
ÇEYREK FİNAL
Bodo Glimt - Roma
Feyenoord - Slavia Prag
Marsilya - PAOK
Leicester City - PSV
YARI FİNAL
Leicester/PSV - Bodo Glimt/Roma
Feyenoord/Slavia - Marsilya/PAOK
FİNAL MAÇI SEVILLA'DA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 7 ve 14 Nisan'da, yarı final maçları ise 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 25 Mayıs Çarşamba akşamı Arnavutluk'un Tiran kentindeki Ulusal Arena Stadyumu'nda yapılacak.
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