UEFA Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu perşembe günü başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe de Belçika'da sahaya çıkacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı perşembe başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları perşembe, rövanş mücadeleleri ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.
Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine TSİ 23.00'te konuk olacak.
Perşembe günü maç programı şöyle:
20.45 Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)
23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)
23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)
23.00 Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)
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