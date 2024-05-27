UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı: Aston Villa'dan Unai Emery kararı!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın İspanyol teknik direktör Unai Emery ile yeni sözleşme imzaladığı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 21:23
UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı: Aston Villa'dan Unai Emery kararı!
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Unai Emery ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

"BU YOLCULUĞA DEVAM EDECEĞİMİZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

Emery, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Aston Villa'da harika bir kimya var. Taraftarların desteği, burayı evimiz gibi hissetmemizi sağlıyor. Hayallerimizin sınırı olmadan bu yolculuğa devam edeceğimiz için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALDI

Aston Villa, 52 yaşındaki İspanyol teknik direktör yönetiminde Premier Lig'i geçen sezon 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.


Unai Emery haberleri Aston Villa haberleri Sözleşme haberleri İngiltere Premier Lig haberleri

İlgili Haberler

Kutlamalar devam ederken: Galatasaraylı taraftar 'sevincinden' yaşamını yitirdi

Kutlamalar devam ederken: Galatasaraylı taraftar 'sevincinden' yaşamını yitirdi
Sarı-kırmızılılardan tarihi organizasyon: Galatasaray'da 24. şampiyonluk kutlaması!

Sarı-kırmızılılardan tarihi organizasyon: Galatasaray'da 24. şampiyonluk kutlaması!
Bayrampaşa'da pes dedirten anlar! Şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarına çarpıp kaçtı! Taraftar beyin kanaması geçirdi, durumu ağır...

Bayrampaşa'da pes dedirten anlar! Şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarına çarpıp kaçtı! Taraftar beyin kanaması geçirdi, durumu ağır...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayrılık resmen açıklandı: Galatasaray'a geri dönüyor!

Ayrılık resmen açıklandı: Galatasaray'a geri dönüyor!
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’
Fenerbahçe taraftarından Büyükekşi'ye sert tepki: 'Futbolun katili'

Fenerbahçe taraftarından Büyükekşi'ye sert tepki: 'Futbolun katili'
Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı beyaza büründü
Fenerbahçe taraftarları Ali Koç'un afişlerini paramparça etti!

Fenerbahçe taraftarları Ali Koç'un afişlerini paramparça etti!
İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı

İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı
Fenerbahçe'den flaş Galatasaray paylaşımı: 'Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı'

Fenerbahçe'den flaş Galatasaray paylaşımı: 'Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı'
Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar

Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar