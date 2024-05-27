UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı: Aston Villa'dan Unai Emery kararı!
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın İspanyol teknik direktör Unai Emery ile yeni sözleşme imzaladığı açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Unai Emery ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
"BU YOLCULUĞA DEVAM EDECEĞİMİZ İÇİN HEYECANLIYIZ"
Emery, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Aston Villa'da harika bir kimya var. Taraftarların desteği, burayı evimiz gibi hissetmemizi sağlıyor. Hayallerimizin sınırı olmadan bu yolculuğa devam edeceğimiz için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALDI
Aston Villa, 52 yaşındaki İspanyol teknik direktör yönetiminde Premier Lig'i geçen sezon 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.
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