Bayrampaşa'da pes dedirten anlar! Şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarına çarpıp kaçtı! Taraftar beyin kanaması geçirdi, durumu ağır...

Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:18

Güncelleme: 27.05.2024 - 17:20

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cicoz Yolu Caddesi’nde, dün akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların olduğu kalabalığın arasından geçti.

GAZA BASARAK KAÇTI

Ardından ara sokağa dönen sürücü geri geri gelip; elini kaldırarak araca doğru koşan Mustafa Tunç isimli taraftara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunç, savrularak yere düşerken, sürücü ise gaza basarak kaçtı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan taraftarın beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün taraftarların arasından geçtiği görülüyor. Bir taraftarın elini kaldırarak araca doğru koştuğu; otomobilin de şahsa çarptığı kameraya yansıyor. Taraftarın savrularak yere düştüğü otomobil sürücüsünün ise gaza basarak kaçtığı yansıyor.