UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu? TFF'den yanıt!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:33

Güncelleme: 19.04.2023 - 09:33

İstanbul’un 10 Haziran’da ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 14 Mayıs’taki seçimler nedeniyle başka yere alınacağı iddia edildi.

TFF YÖNETİCİLERİNDEN YANIT

İngiliz basınından Independent’in haberinde “Seçim nedeniyle İstanbul’da ve Türkiye’de huzursuz bir ortam var. Kim kazanırsa kazansın, siyasi uzmanlara göre bu huzursuz ortam devam edebilir. Eğer bu durum gerçek olursa, UEFA maçın oynanacağı yeri değiştirebilir” denildi.

Cumhuriyet’in görüştüğü TFF yöneticileri, finalin İstanbul’dan alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

İlk olarak 2019-20 sezonunda İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Bayern Münih-PSG finali, pandemi sebebiyle Portekiz'in Lizbon şehrine alınmış ve Benfica Stadyumu'nda oynanmıştı. 1 yıl sonra ise yine İstanbul'da oynanması planlanan Chelsea-Manchester City finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid-19 kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e, bu kez Porto şehrine verilmişti.

Son olarak önceki yıl, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanması planlanan Liverpool-Real Madrid finali, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'na verilmişti.