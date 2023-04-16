UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a davet
UEFA, Macaristan'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalleri için Türk hakem Atilla Karaoğlan'a davet yolladı.
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 2023 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalleri için davet aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Atilla Karaoğlan'ın yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da turnuvada görev alacak.
TURNUVA MACARİSTAN'DA DÜZENLENECEK
Atilla Karaoğlan'ın da aralarında olduğu 8 hakemin çağrıldığı turnuvada toplam 12 yardımcı hakem ve 4 dördüncü hakem yer alacak.
17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 17 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihlerinde Macaristan'da gerçekleştirilecek.
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