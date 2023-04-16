UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a davet

UEFA, Macaristan'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalleri için Türk hakem Atilla Karaoğlan'a davet yolladı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 19:39
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a davet
Abone Ol google-news

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 2023 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalleri için davet aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Atilla Karaoğlan'ın yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da turnuvada görev alacak.

TURNUVA MACARİSTAN'DA DÜZENLENECEK

Atilla Karaoğlan'ın da aralarında olduğu 8 hakemin çağrıldığı turnuvada toplam 12 yardımcı hakem ve 4 dördüncü hakem yer alacak.

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 17 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihlerinde Macaristan'da gerçekleştirilecek.


Atilla Karaoğlan uefa UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası

İlgili Haberler

EURO 2028 ve EURO 2032 adaylık dosyaları UEFA'ya teslim edildi

EURO 2028 ve EURO 2032 adaylık dosyaları UEFA'ya teslim edildi
Ahmet Nur Çebi: Alınan kararla ilgili UEFA'ya gideceğim

Ahmet Nur Çebi: Alınan kararla ilgili UEFA'ya gideceğim
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final zamanı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler