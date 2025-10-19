Spor yazarları, Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Galatasaray bu lige fazla geliyor!'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü. Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi.

"EF-SANE ETKİSİ"

Ebru Kılıçoğlu: Milli maçlar sonrası yorgun ya da Şampiyonlar Ligi öncesi heyecanlı; Galatasaray, normaline göre durgun bir futbol oynuyor. Bunda, bu oyununun Başakşehir’e “yetmesi”nin etkisi büyük. Zira onların performansı o kadar düşük ki, Galatasaray iyi oynuyor gibi gözüküyor. Sarı-Kırmızılılarda İlkay ve Sane’nin oyuna katkısı dikkat çekiyor. İki futbolcu, özellikle de Sane; “işte bu yüzden transfer ettiler bizi” konulu performansı sergiliyor. Zaten 45+3’te de İlkay asistli Sane golü geliyor... İkinci yarıda Nuri Şahin’in müdahalesiyle Başakşehir canlanıyor. Galatasaray’ı gafil avlayalım taktiği, aşırtma toplarla güzelce işliyor. 59’da Shomurodov beraberlik golünü atıyor. Ama sahada Galatasaray’ın “Ef-Sane”si var. 2 dakika sonra hem kendisi hem de takımı için ikinci golünü atıyor. Galatasaray bu galibiyetle mutlu, moralli; yoluna devam ediyor. (Cumhuriyet)

"SANE'NİN BAŞARILI OLMASINI EN ÇOK İLKAY İSTİYOR!"

Uğur Meleke: Galatasaray’da birçok starın ilk 11’de başlamadığı bu gecede, özel bir performansın altını çizmek gerek. Frankfurt ve Alanya maçlarındaki berbat performansları sonrası Liverpool’a karşı dakika alamamıştı Sane. Bence zaten Okan Buruk’un o gün verdiği en doğru karardı bu.

Devler Ligi’nde süre alamayan, milli takımın da radarından yavaş yavaş çıkan Sane belli ki bu tabloyu tersine çevirmek istiyor artık. Dün daha sorumluydu. Beni Frankfurt maçında en çok rahatsız eden şey, Sane’nin yaptığı sorumsuz top kayıplarıydı. Arkadaşları acı çekerken onun seyretmesiydi. Sahada bir ihanet temsili gibiydi performansı. Dünkü oyunu, sanırım kendini kabul ettirmek için yeni bir çaba.

Sane’nin bu görüntüsünde bir arkadaşının da rolü olduğunu hissediyorum ben. İlkay Gündoğan da belli ki Leroy Sane’yi kazanmak istiyor. Arkadaşını sürekli oyuna dahil etmeye çalışıyor. Onu geri döndürmeye kararlı gibi. (Hürriyet)

"GALATASARAY BU LİGE FAZLA GELİYOR!"

Ömer Üründül: Galatasaray 3 puanlık müthiş deplasman serisine dün gece bir yenisini daha ekledi. Rotasyon da yapsalar düşük vitesle de oynasalar hiçbir şey değişmiyor. Çünkü ligimizin düşük kalitesine bu kadro fazla geliyor. İlk devreye bakıyorum; Galatasaray etkili bir takım presi yapmıyor. Tempo da yüksek değil. Ama bölüm bölüm pozisyonlar buluyor ve devre sonunda skor avantajını sağlıyor.

Milli maç arasında Sane'nin çalışmış olduğu belliydi. Fizik gücü tam istenen düzeyde olmasa da biraz hareketlenmesi bizim ligimizde iş bitirmeye yeterli oldu. Kaliteli 2 gole imza attı. (Sabah)

"GALATASARAY ZORLANARAK KAZANDI"

Osman Şenher: Bu kadroda İlkay gibi çok büyük yetenek var. İlk golde Sane’ye verdiği pas, daha sonra yine arkadaşlarına yüzde 100 yine üç gol pası verdi. Bunları Devler Ligi’nde oynayan bir takımın değerlendirmesi lazım. Değerlendiremezsen zorlanırsın.

Oyuna baktığın zaman Barış Alper koşuyor ama etkili ne bir pası ne de bir şutu var. Daha hala kendini toparlayamamış. Aynı şekilde Eren Elmalı sol kanadında çok açıklar verdi. Bir ara orası otoban gibi oldu. Okan Hoca zaten değişiklik yaparak Jakobs’u oyuna aldı.

Dün gece gördük ki Sane etkili ve kaliteli bir topçu. Topu önüne atarsan o topu rahatlıkla filelere gönderebiliyor. Okan Hoca oyun planında tabii ki bir çok değişiklikler yapacak. Başakşehir karşısında önemli olan üç puandı. Fazla da eleştirmemek lazım. Zor da olsa Galatasaray kazandı, hem de hiç kimse hafife almasın iyi bir takıma karşı. (Milliyet)