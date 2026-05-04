UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli olacak

4.05.2026 10:37:00
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final rövanşlarında Arsenal-Atletico Madrid ve Bayern Münih-Paris Saint-Germain maçları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları yarın ve 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında finale çıkacak ekipler belli olacak.

 ARSENAL'IN KONUĞU ATLETİCO

İngiltere temsilcisi Arsenal, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanya ekibi Atletico Madrid'i yarın TSİ 22.00'de Londra'daki Emirates Stadı'nda konuk edecek.

9 GOLLÜ MAÇIN RÖVANŞI ALMANYA'DA

Alman ekibi Bayern Münih ise tarihe geçen ve 5-4 yenildiği deplasman mücadelesinin rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) çarşamba günü TSİ 22.00'de Münih'teki Allianz Arena'da ağırlayacak.

PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçmiş ve aynı zamanda en çok gol atılan yarı final maçı olmuştu.

Her iki karşılaşma da TRT 1'den naklen yayınlanacak. 

