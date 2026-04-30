Cumhuriyet Gazetesi Logo
Final umutları Londra'ya kaldı: Madrid'de kazanan çıkmadı!

30.04.2026 00:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya ekibi Atletico Madrid ile İngiltere temsilcisi Arsenal, 1-1 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final ilk maçında Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

Arsenal, 44. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Image

ALVAREZ TARİHE GEÇTİ

Ev sahibi ekip, rakibine 56. dakikada Julian Alvarez'in penaltıdan bulduğu golle cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Alvarez, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gole en hızlı ulaşan Arjantinli futbolcu oldu. Söz konusu gol sayısına 41 karşılaşmada ulaşan Alvarez, Lionel Messi'nin 42 maçlık rekorunu geride bıraktı.

Karşılaşmanın rövanşı, 5 Mayıs Salı günü İngiltere'de oynanacak.

İlgili Konular: #atletico madrid #Arsenal #uefa şampiyonlar ligi

