UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor!

5.05.2026 11:24:00
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı devam ediyor. Devler Ligi'nin yarı final ikinci maçında Arsenal, Atletico Madrid'i konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacak ekipler belli olacak.

İngiltere temsilcisi Arsenal, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanya ekibi Atletico Madrid'i TSİ 22.00'de Londra'daki Emirates Stadı'nda konuk edecek.

BAYERN MÜNİH'İN KONUĞU PSG

Alman ekibi Bayern Münih ise tarihe geçen ve 5-4 yenildiği deplasman mücadelesinin rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) 6 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Münih'teki Allianz Arena'da ağırlayacak.

PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçmiş ve aynı zamanda en çok gol atılan yarı final maçı olmuştu.

