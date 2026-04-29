Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

29.04.2026 10:41:00
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. 

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşılaşacak.

ATLETICO MADRID - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

ATLETICO MADRID - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

