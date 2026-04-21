Atletico Madrid, Sörloth'un bonservisini belirledi

Transferde adı Fenerbahçe'yle de anılan Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth için Avrupa'nın önemli kulüplerinin de devreye girdiği öne sürüldü.

Özellikle sezonun ikinci yarısında gol üretmekte zorlanan İtalya devi Milan'ın, bu sıkıntısını çözmek için üst düzey bir santrfor arayışında olduğu ve Sörloth'u gündemine aldığı öne sürüldü.

ATLETİCO MADRİD'İN TALEBİ 40 MİLYON

La Gazzetta dello Sport'ya yer alan haberde, Atletico Madrid'in bu transfer için 40 milyon Euro talep ettiği ancak 20-25 milyon Euro artı bonuslara razı olabileceği ifade edildi.

İspanyol kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Norveçli golcü, bu sezon forma giydiği 48 maçta 17 kez fileleri havalandırdı.