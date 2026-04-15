Barcelona'nın nefesi yetmedi: Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

15.04.2026 00:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Barcelona'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen toplamda 3-2 kazanarak yarı finale yükselen ekip oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk etti.

Metropolitano Stadyumu'ndaki maça Barcelona hızlı başladı.

Katalan devi 5'te Lamine Yamal, 24'te Ferran Torres'in golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico Madrid, 31'de Ademola Lookman ile farkı 1'e indirdi.

BARCELONA 10 KİŞİ KALDI

Barcelona'da Eric Garcia, 80'de VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Barcelona rövanşı kazansa da ilk maçı 2-0 kaybettiği için turnuvaya veda etti. Atletico Madrid ise yarı finale çıktı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

İspanyol devinin rakibi Sporting-Arsenal eşleşmesinin galibi olacak. Arsenal, çarşamba günü ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Sporting'i konuk edecek.

