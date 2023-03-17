UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:26

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:34

Avrupa'nın önde gelen turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.

Kura çekimi töreninde, Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul finaline giden yolunun tüm eşleşmeleri belli oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid - Chelsea

Inter - Benfica

Manchester City - Bayern Münih

Milan - Napoli

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Milan/Napoli - Inter/Benfica

Real Madrid/Chelsea - Manchester City/Bayern Münih

ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

UEFA'dan yapılan açıklamada çeyrek final mücadelelerinde ilk maçların 11-12 Nisan, rövanşların ise 18-19 Nisan tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.

Yarı final ilk maçlarının 9-10 Mayıs ve rövanşların ise 16-17 Nisan'da oynanacağı ilan edilirken İstanbul'daki finalin tarihi ise 10 Haziran olarak belirlendi.

FİNAL İKİNCİ KEZ İSTANBUL'DA

Avrupa'nın en büyük kulüplerinin 68. kez yarıştığı Şampiyonlar Ligi'nde final müsabakası bu yıl 10 Haziran tarihinde İstanbul'da yapılacak.

Önce 2020 ve ardından 2021 yıllarında İstanbul'da oynanması planlanan final, Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememişti. Aradan geçen 1 yılın ardından ise İstanbul'un 2023 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul daha önce 2005 yılında turnuvaya ev sahipliği yapmış ve Liverpool, penaltı atışları sonunda Milan'ı yenerek kupaya uzanmıştı.