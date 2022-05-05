UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Manchester City'yi şaşkına çevirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında mucizevi bir geri dönüşe sahne oldu. Maçın son anlarına 1-0 geride giren İspanyol devi Real Madrid, uzatma anlarında bulduğu gollerle İngiliz rakibi Manchester City'yi kupanın dışına iterek finale çıkmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi yarı final turunun ilk karşılaşmasında deplasmanda Manchester City'ye 4-3 mağlup olan Real Madrid, imkansız denilen bir geri dönüşe imza attı. Maçın 73. dakikasında 1-0 geriye düşen İspanyol devi, karşılaşmanın son anlarında bulduğu iki golle toplam skoru 5-5'e getirdi ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde penaltıdan bulduğu gol ile maçı 3-1 kazanan Real Madrid, toplamda 6-5 öne geçerek finalde Liverpool'un rakibi oldu.
SESSİZ GEÇEN İLK YARI
Karşılaşmanın ilk yarısı yüksek gerilimle geçerken, iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
RİYAD MAHREZ ÖNE GEÇİRDİ
İkinci yarı Manchester City'nin savunmada rakibini bekleyerek oynaması sebebiyle karşılaşma tatsız ilerlerken Riyad Mahrez'in 73. dakikadaki golü ile maçta heyecan arttı.
RODRYGO MAÇI DEĞİŞTİRDİ
Manchester City'nin hücumlardan boş dönmesiyle Real Madrid umutlarını son anlara kadar taşıdı. Maç 1-0 bitecek derken Real Madrid, pes etmedi. İspanyol devinde 68. dakikada oyuna giren Rodrygo, 90 ve 90+1. dakikalarda sahneye çıktı ve takımını bir anda 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 90 dakikası Real Madrid'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İlk maçtaki 4-3'lük Manchester City üstünlüğü nedeniyle karşılaşma 15'er dakikalık uzatma bölümüne gitti.
KARIM BENZEMA SON NOKTAYI KOYDU
Rodrygo ile bulduğu gollerden sonra hız kesmeyen Real Madrid, 95. dakikada penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda Karim Benzema, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek maçı 3-1'e getirdi.
Kalan uzatma dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla toplamda 6-5'lik üstünlük sağlayan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. İspanyol ekibinin finaldeki rakibi ise Liverpool. İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Mayıs'ta Paris'te oynanacak.
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