UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki haftanın 11'inde bir Galatasaraylı daha!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'da, Manchester United maçı performansı çok beğenilen Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi Fantezi Futbol oyununda haftanın 11'ine seçildi.
Galatasaraylı futbolcular Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Tete'nin haftanın 11'ine seçilmesinin ardından 2. hafta da Davinson Sanchez haftanın 11'inde kendine yer buldu.
Kolombiyalı stoper, 3-2 kazanılan Manchester United karşılaşmasında Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'in attığı gollerin asistini yapmıştı.
Şampiyonlar Ligi Fantezi Futbol oyununda haftanın 11'i şu şekilde;
Ter Stegen
Calabria
Schar
Davinson Sanchez
Bukari
Almiron
Bellingham
Brais Mendez
Bruma
Hojlund
Danylo Sikan
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni düzenleme geliyor
- 'Erdoğan'ın seçimden önceki görüşüymüş'
- Şikâyetini Allah’a yapan hâkim
- AYM'den Can Atalay kararı!
- Herkesin merak ettiği 'köstebek' bakan açıklandı!
- 'Had bilmezler'
- Ali Koç o görüntü hakkında ilk kez konuştu!
- Masada 'Ankara' varmış!
- 'Çok istedik ama olmadı!'
- Üniversitede dehşet anları!