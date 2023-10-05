UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki haftanın 11'inde bir Galatasaraylı daha!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'da, Manchester United maçı performansı çok beğenilen Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi Fantezi Futbol oyununda haftanın 11'ine seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:17
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki haftanın 11'inde bir Galatasaraylı daha!
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Galatasaraylı futbolcular Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Tete'nin haftanın 11'ine seçilmesinin ardından 2. hafta da Davinson Sanchez haftanın 11'inde kendine yer buldu.

Kolombiyalı stoper, 3-2 kazanılan Manchester United karşılaşmasında Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'in attığı gollerin asistini yapmıştı.

Şampiyonlar Ligi Fantezi Futbol oyununda haftanın 11'i şu şekilde;

Ter Stegen

Calabria

Schar

Davinson Sanchez

Bukari

Almiron

Bellingham

Brais Mendez

Bruma

Hojlund

Danylo Sikan


Şampiyonlar Ligi Davinson Sanchez galatasaray

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