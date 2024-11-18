UEFA ve FIFA'dan Rusya için yeni karar!
FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldığı iddia edildi.
FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası Futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldığı iddia edildi.
Match TV'nin haberine göre; Rusya'nın, 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacağı kesinleşmiş oldu.
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle, Rus kulüpleri 2022 yılından bu yana UEFA ve FIFA organizasyonlarına katılamıyor.
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