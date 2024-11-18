UEFA ve FIFA'dan Rusya için yeni karar!

FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldığı iddia edildi.

UEFA ve FIFA'dan Rusya için yeni karar!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 21:48

FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası Futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldığı iddia edildi.

Match TV'nin haberine göre; Rusya'nın, 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacağı kesinleşmiş oldu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle, Rus kulüpleri 2022 yılından bu yana UEFA ve FIFA organizasyonlarına katılamıyor.


Etiketler: #uefa #FIFA #Rusya

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