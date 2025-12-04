UEFA ve TFF açıkladı: Ev sahibi Türkiye oldu!

UEFA, son yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından 2027, 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek olan UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası, UEFA Avrupa Kadınlar U19 Şampiyonası, UEFA Avrupa Erkekler U17 Şampiyonası ve UEFA Avrupa Erkekler U19 Şampiyonası'nın ev sahipliklerini üstlenecek ülkeleri belirledi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2029 UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek. Müsabakaların tamamına Trabzon şehri ev sahipliği yapacak.

Turnuvaların düzenleneceği ülkeler şöyle:

UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası

2028 - Belçika

2029 - Türkiye

UEFA Avrupa Kadınlar U19 Şampiyonası

2028 - Portekiz

2029 - İtalya

UEFA Avrupa Erkekler U17 Şampiyonası

2028 - Litvanya

2029 - Moldova

UEFA Avrupa Erkekler U19 Şampiyonası

2027 - Çekya

2028 - Bulgaristan

2029 - Hollanda

Türkiye, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 UEFA Kupası Finali, 2013 FIFA U20 Dünya Kupası, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmıştı.

TFF'den yapılan açıklamada, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da (EURO 2032) Türkiye'de yapılacağı hatırlatılarak, bu organizasyonlar için hazırlıkların ara vermeden sürdürüldüğü belirtildi.

Ayrıca adaylık başvurularının UEFA Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip kabul edilmesi halinde Türkiye'nin, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ise Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda ev sahipliği yapmaya hak kazanacağı ifade edildi.