UEFA'ya başvuru iddiası: Samsunspor'un Atatürk temalı forması Atina'da gündem oldu

17.08.2025 12:57:00
Cemil Ciğerim
Samsunspor’un Atatürk temalı formayla sahaya çıkmak istemesi, Panathinaikos cephesinde tartışma yarattı. Yunan ekibinin konuyla ilgili UEFA’ya başvuracağı öne sürüldü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor ile karşılaşacak olan Panathinaikos cephesinde, kırmızı-beyazlıların Atatürk temalı formayla sahaya çıkma isteği krize neden oldu. Yunan basınında çıkan haberlere göre Panathinaikos, konuyla ilgili UEFA’ya başvurmaya hazırlanıyor.

ATİNA’DA FORMA KRİZİ

Samsunspor, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışına ithafen “Yol gösteren bir çift göz” sloganıyla özel bir forma tasarlamıştı. Üzerinde Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı bu formayı Panathinaikos karşısında giymek isteyen kırmızı-beyazlıların talebi Atina’da tartışmalara yol açtı.

YUNAN BASININDA İDDİA

Yunanistan basınında yer alan Sport-fm haberine göre Panathinaikos yönetimi, Samsunspor’un Atatürk temalı formasını “provokatif” olarak değerlendiriyor. Haberde, Yunan ekibinin bu forma için UEFA’ya resmi başvuru yapmayı planladığı iddia edildi.

UEFA’NIN KARARI MERAK EDİLİYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağı Yunanistan’da oynanacak. Samsunspor’un Atatürk temalı formayı burada giymek istemesi, Panathinaikos cephesinde büyük yankı uyandırmış durumda. UEFA’nın bu konuda nasıl bir karar vereceği ise belirsizliğini koruyor.

