UEFA yetkilileri Samsun'da

Samsunspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları öncesinde UEFA yetkililerini Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda ağırladı.

Stadyumda çeşitli alanlarda gerçekleştirilen incelemelerde, UEFA heyetine Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Mali İşler Direktörü Koray Yalçın, Satış ve Operasyon Koordinatörü Tuğba Kocaeli, Muhasebe Müdürü Emin Şahin, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Alp Aslan Karaca, Medya ve İletişim Müdürü Salim Yıldız, İdari Menajer Nedim Öztürk ile Stadyum Müdürü Sinan Hacıyunus eşlik etti.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Samsunspor, UEFA yetkililerini ağırladı. Kırmızı-Beyazlılar, Avrupa sahnesindeki ilk maçları öncesinde önemli bir denetimden geçti.

Süper Lig'deki tarihi başarısının ardından Avrupa biletini kapan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra Avrupa kupası organizasyonuna dair çalışmalarını da sürdürüyor. Futbolcular kadar kulüp yönetimi de bu önemli süreç için yoğun bir mesai harcıyor.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları öncesinde UEFA yetkililerini kendi evi olan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda misafir etti. Stadyumda çeşitli bölümlerde detaylı incelemeler yapıldı.