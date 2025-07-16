Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA yetkilileri Samsun'da

UEFA yetkilileri Samsun'da

16.07.2025 11:51:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
Takip Et:
UEFA yetkilileri Samsun'da

Süper Lig ekibi Samsunspor'un maçların oynadığı Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Avrupa Ligi play-off mücadeleleri öncesinde UEFA yetkilileri tarafından denetimden geçti.

Samsunspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları öncesinde UEFA yetkililerini Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda ağırladı.

Stadyumda çeşitli alanlarda gerçekleştirilen incelemelerde, UEFA heyetine Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Mali İşler Direktörü Koray Yalçın, Satış ve Operasyon Koordinatörü Tuğba Kocaeli, Muhasebe Müdürü Emin Şahin, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Alp Aslan Karaca, Medya ve İletişim Müdürü Salim Yıldız, İdari Menajer Nedim Öztürk ile Stadyum Müdürü Sinan Hacıyunus eşlik etti.

Image

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Samsunspor, UEFA yetkililerini ağırladı. Kırmızı-Beyazlılar, Avrupa sahnesindeki ilk maçları öncesinde önemli bir denetimden geçti.

Image

Süper Lig'deki tarihi başarısının ardından Avrupa biletini kapan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra Avrupa kupası organizasyonuna dair çalışmalarını da sürdürüyor. Futbolcular kadar kulüp yönetimi de bu önemli süreç için yoğun bir mesai harcıyor.

Image

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları öncesinde UEFA yetkililerini kendi evi olan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda misafir etti. Stadyumda çeşitli bölümlerde detaylı incelemeler yapıldı. 

İlgili Konular: #uefa avrupa ligi #samsunspor #Samsun 19 Mayıs Stadyumu

İlgili Haberler

Samsunspor, Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Samsunspor, Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Samsunspor, İsveçli sağ bek Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Basel formasıyla 29 maça çıktı.
Samsunspor, Drongelen ile 2028'e kadar devam dedi!
Samsunspor, Drongelen ile 2028'e kadar devam dedi! Samsunspor, 26 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Samsunspor, Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
Samsunspor, Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı Samsunspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Kılınç ile 2028'e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı.