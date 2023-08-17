UEFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülü adaylarını belirledi

Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:20

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:21

UEFA, 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, ödülün sahibinin, 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde belli olacağı aktarıldı. Ayrıca UEFA, yılın kadın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından açıklayacağını duyurdu.

UEFA'nın açıkladığı adaylar şu şekilde:

Yılın oyuncusu adayları:

Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Erling Haaland.

Yılın teknik direktörü adayları:

Pep Guardiola, Simone Inzaghi, Luciano Spaletti.