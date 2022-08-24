UEFA'dan 6 Avrupa devine FFP cezası
UEFA, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için Juventus, Milan, Inter, Roma, PSG ve Marsilya kulüplerine cezalar verecek.
UEFA, İtalyan kulüpleri başta olmak üzere birçok Avrupa devine Finansal Fair Play'e uymadıkları için cezalar verecek.
Sporx'in haberine göre; Juventus, Milan, Inter, Roma, PSG ve Marsilya kulüpleri UEFA'dan ceza alacak.
Juventus, UEFA ile yaptığı görüşmelerin ardından 2 milyon euro ceza ödeyecek. Milan da benzer şekilde FFP kısıtlamalarına uymadığı için 2 milyon euro ödeyecek.
Haberin detayında, PSG ve Marsilya gibi kulüplerin de UEFA'dan para cezası alacağı belirtildi.
Inter ve Roma'nın cezaları ise daha farklı olacak. Inter ve Roma'ya gelecek yazdan itibaren transferde başabaş kuralı getirilecek ve transfer dönemlerini karla kapatmaları gerekecek.
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