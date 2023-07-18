UEFA'dan Abdülkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda oynanacak Swift Hesper - Slovan Bratislava karşılaşmasını yöneteceği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:41
UEFA'dan Abdülkadir Bitigen'e görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, Lüksemburg'un Swift Hesper ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Abdülkadir Bitigen

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Neslihan Muratdağı ise AVAR olarak görev yapacak.


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