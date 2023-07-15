Trabzonspor'dan UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Finansal Fair Play kuralları dahilinde UEFA ile yapılandırma anlaşması imzaladı.

Hayri Güner
Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:12
Trabzonspor'dan UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması
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Trabzonspor, Finansal Fair Play kriterlerini yerine getiremediği için UEFA ile 3 sezonluk yapılandırma anlaşması imzaladı. Bordo-Mavililer, 2023’te sona erecek raporlamada en fazla 60 milyon Avro’ya denk hesap açığı vereceğini taahhüt etti.

2023 hedefi 40 milyon Avro’dan, 2024 hedefi ise 20 milyon Avro’dan fazla aşılırsa UEFA kupalarından 1 yıl men gelecek. Karadeniz ekibi, 2 milyon Avro’luk UEFA katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etti. Bunun 300 bin Avro’su mahsup edilecek. Kalan 1.7 milyon Avro ise hedeflenen rakamlara inilemezse ödenecek.

Öte yandan Slovenya kampını sürdüren Trabzonspor bugün saat 18.30’da hazırlık maçında Fehervar’la karşılaşacak.


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